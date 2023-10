Toruń. Domkultury! Bydgoskie Przedmieście pilnie potrzebuje pomocy. "Możemy się zamknąć"

- Święto Bydgoskiego Przedmieścia co roku pokazuje, że jest spore grono osób chętnych do zaangażowania się w życie dzielnicy. To dla nas wskazówka, że to miejsce jest potrzebne. Jeśli dom kultury zniknie z Bydgoskiego, to w tej dzielnicy nie będzie takiej instytucji. Na starówce jest Dom Harcerza, Młodzieżowy Dom Kultury czy Dwór Artusa, na Chełmińskim - Willa z Pasją, a na Bydgoskim - jeśli znikniemy - zostanie dziura - dodaje Marta Rogalska.