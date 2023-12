Toruń dostał dotację na oświetlenie ulic. Będzie taniej i jaśniej?

- Nabór wniosków IX edycji Programu trwał od końca sierpnia do połowy września 2023 r. W ramach naboru beneficjenci mogli zgłosić tylko jeden wniosek o dofinansowanie, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 4 mln zł. Całkowita wartość modernizacji oświetlenia to niespełna 5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie prawie 4 mln, co stanowi 80 procent wszystkich kosztów - wylicza Agnieszka Kobus - Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg.