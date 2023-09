Toruń. Drogowcy zaczęli kłaść nawierzchnię na Bulwarze Filadelfijskim

W czerwcu minął rok od rozpoczęcia remontu Bulwaru Filadelfijskiego. Pierwotnie właśnie wtedy prace nad Wisłą miały być już zakończone. Przedłużają się one jednak przez bogatą historię toruńskiego nadbrzeża i wciąż napotykane archeologiczne znaleziska. Równolegle do trwających wykopalisk, na innym odcinku bulwaru, zaczęto prace nad budową jezdni.

Toruń. Remont Bulwaru Filadelfijskiego - powstaje jezdnia

Drogowcy układanie jezdni na bulwarze, na wysokości ul. Mostowej, zaczęli 21 sierpnia. Prace mają potrwać do końca września - do miejsca, gdzie dzisiaj trwają prace archeologiczne. Wykopaliska w sąsiedztwie bramy klasztornej i hotelu "Bulwar", zgodnie z umową, mają potrwać do połowy października. Dopiero po ich zakończeniu będą mogli tam wkroczyć drogowcy.