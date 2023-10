Toruń. Matka Damiana zabitego na pasach przy ul. Andersa: "Sprawca nawet nie przeprosił. Ból ogromny, sprawiedliwość żadna..."

19 września br. Sąd Rejonowy w Toruniu wydał wyrok w tej sprawie. Procesu długiego nie było, sprawa rozstrzygnęła się praktycznie na jednej rozprawie. Dlaczego? Sprawca przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Jej wymiar ustalono z Prokuraturą Rejonową Toruń-Wschód. Sędzia Tomasz Żuchowski ogłosił, że uznaje Dariusza p. za winnego spowodowania śmiertelnego wypadku, jazdy po alkoholu i ucieczki z miejsca zdarzenia. Kara: 7 lat więzienia, 10-letni zakaz kierowania pojazdami i zadośćuczynienie (częściowe) dla rodziny.

32-letni Dariusz P. jechał swoim citroenem po alkoholu, za szybko i nieostrożnie. 14 maja br. śmiertelnie potrącił na pasach przy ul. Andersa w Toruniu dwudziestoletniego Damiana. Mężczyzna zmarł na miejscu. Kierowca natomiast uciekł... Już wcześniej jeździł po alkoholu i łamiąc przepisy, ale dotąd były to "tylko" wykroczenia, a nie przestępstwa.

Matka Damiana: "Cierpienie ogromne, a sprawiedliwość żadna"

Rozpaczy rodziców, siostry, innych krewnych i licznych przyjaciół trudno się dziwić. Matka i ojciec w sprawie sądowej mieli status oskarżycieli posiłkowych. Z faktem dobrowolnego poddania się przez sprawcę wypadku się godzili. Miała to być jednak po pierwsze kara 7 lat więzienia i dożywotniego zakazu kierowania pojazdami. Po drugie natomiast od Dariusza P. oczekiwali innej postawy...

Damian zmarł niedługo przed swoimi urodzinami, które obchodziłby w czerwcu. Dwudziestolatek był bardzo lubianym kolegą. Jak każdy młody człowiek miał swoje plany, marzenia, ambicje. Krytycznej niedzieli, 14 maja, absolutnie niczym nie zawinił. Był już na pasach, gdy potracił go samochód Dariusza P.

- Jeśli sąd (apelacyjny - przyp. red.) nie zmieni wyroku i nie wyda mu zakazu dożywotnio, to po dziesięciu latach być może znów wsiądzie do auta pijany i znów kogoś zabije - podkreśla kobieta.

Forum Badaczy w liceum uniwersyteckim w Toruniu. Co się tam działo?

Drożej w miejskich przedszkolach w Toruniu. Te placówki nie należą do najtańszych

Pani Anna nie kryje, że ból po stracie dziecka jest niewyobrażalny. - Tego nie da się opisać. To trzeba przeżyć - kończy. Niestety, przeżywania żałoby po takiej tragedii sprawa sądowa jej nie ułatwia.

Toruńska prokuratura już wystąpiła o pisemne uzasadnienie wyroku

- Już wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Toruniu z wnioskiem o wydanie pisemnego uzasadnienia wyroku - przekazała "Nowościom" prokurator rejonowa Izabela Oliver.

Jeśli faktycznie dojdzie do wniesienia apelacji, to sprawą Dariusza P. zajmie się Sąd Okręgowy w Toruniu. Do tematu na łamach "Nowości" będziemy wracali. Dodajmy, że kierowcy groziło maksymalnie 12 lat więzienia.