Toruń. Kilkadziesiąt razy wykorzystał i zgwałcił dziewczynkę? Ruszył proces 41-letniego Roberta B.

Robert B. w kajdankach doprowadzony do sądu z aresztu. Broni go adwokat Tomasz Gadomski

Jasnym było od startu procesu, że będzie on toczył się za zamkniętymi drzwiami. Dotyczy wszak gwałtów na małoletniej dziewczynce (mającej mniej niż 15 lat). W takich sytuacjach dziennikarze mogą zazwyczaj wysłuchać odczytywania przez prokuratora aktu oskarżenia, a następnie jawność procesu jest wyłączana i muszą opuścić salę sadową.

Porażająca drastyczność czynu

Tym razem było inaczej. Z uwagi na wyjątkową drastyczność tej sprawy sędzia Hanna Konrad utajniła proces jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Do sali doprowadzony został w kajdankach Robert B. - z aresztu. To 41-letni mężczyzna średniego wzrostu, o mocnej budowie ciała, z tatuażami. Jego obrońcą jest toruński adwokat Tomasz Gadomski.

Trzymał za ręce i gwałcił, kilkadziesiąt razy doprowadził do obcowania płciowego - ustaliła prokuratura

Mężczyzna oskarżony jest o to, że kilkadziesiąt razy doprowadził małą dziewczynkę do obcowania płciowego, w tym: kilka razy zgwałcił ją używając przemocy (trzymając za ręce i uniemożliwiając wyswobodzenie się).

Robert B. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w styczniu 2023 roku. Śledztwo w jego sprawie przeprowadziła i zakończyła aktem oskarżenia Prokuratura Rejonowa Torun Wschód. Co ustaliła?

Dziewczynka krzywdzona była w Toruniu i Brzeźnie (gmina Lubicz), w następujących okresach: od lata do początku września 2017 roku, następnie przez trzy lata w czasie od wiosny 2019 do wiosny 2022 roku oraz od października do listopada 2022 roku.