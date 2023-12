Toruń. Grozili, że ujawnią jego orientację seksualną. Przystawili lufę pistoletu do głowy. Przelał łącznie 86 tysięcy zł!

Marzec. Ofiarę szantażuje Damian K. i dostaje przelewem 49 tysięcy zł

Nie minął miesiąc, a najwyraźniej rozzuchwalony łatwym łupem Damian K. ponownie odwiedził swoją ofiarę. Tym razem jednak - 19 kwietnia 2022 roku - wpadł do mieszkania grudziądzanina już ze wspólnikiem. To był właśnie wspomniany na wstępie Łukasz R. Mężczyźni mieli ze sobą pistolet.

Kwiecień. Tym razem napastników jest już dwóch i mają broń. Kolejny przelew - na 37 tys. zł

Jak ustalił sąd, to Łukasz R. trzymał w dłoni broń. Był to pistolet pneumatyczny na śrut, ale napadnięty grudziądzanin miał prawo myśleć, że to broń palna. Napastnik przystawiał ofierze lufę do głowy i kolana. Groził, że jej użyje, więc de facto groził śmiercią.