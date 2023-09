Toruń. Koszary odnowione za 5,2 mln zł. "Nie ma tygodnia bez dewastacji!" - mówi ZGM. Czy warto remontować klatki?

Chodzi o budynki zabytkowych koszar przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150. W należących do miasta budynkach z pruskiego muru jest 141 mieszkań, z czego połowa to socjalne. Mieszka tutaj ponad 500 lokatorów. Domy od lat błagały o remont.

Niestety... Mieszkańcy remontu nie uszanowali. Są ciągłe dewastacje - mówi ZGM

-Teraz niszczone jest praktycznie wszystko, co możliwe. Wybijane są szyby w oknach, które zostały zrewitalizowane według specjalnego projektu dla zabytku. Urywane są klamki i okucia. Sprejowane są ściany. Po prostu ręce opadają... Nie ma tygodnia bez dewastacji. Każdy incydent zgłaszamy policji i ubezpieczycielowi - mówi Monika Mikulska, dyrektor Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Toruniu.

Dorota Benz-Kostrzewska, rzeczniczka ZGM, dokłada swoje podsumowanie: "Niszczona jest stolarka okienna i drzwiowa, uszkadzane są zabudowy pionów. Tymczasem z umowy o dofinansowanie wynika zobowiązanie do utrzymania spójności projektu, w tym w należytym stanie technicznym, zgodnym z zakresem wykonywanych prac, przez minimum 5 lat od zakończenia inwestycji".

Aby tę spójność projektu utrzymać, ZGM na bieżąco stara się teraz remontować to, co z remontu jest niszczone. Paradoks? Tak. I do tego kosztowny. -Od zakończenia prac, każdego miesiąca ponosimy kolejne koszty związane z usuwaniem skutków tych dewastacji - podkreśla rzeczniczka zakładu.