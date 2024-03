Za kilka lat przy ulicy Legionów powstanie nowoczesna zajezdnia tramwajowo - autobusowa. Poznaliśmy szczegóły!

Nowa zajezdnia ma powstać przy ulicy Legionów, wchłaniając dotychczasową autobusową. Zajmie 6,5 hektara i będzie w kształcie odwróconej drukowanej litery U, "otulając" teren, na którym obecnie znajdują się m. in. sklep Aldi i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Po prawej stronie będzie wjazd do części autobusowej, po lewej - do tramwajowej.

- Przygotowujemy obecnie studium wykonalności - mówi Jarosław Więckowski, dyrektor Działu Projektów Infrastrukturalnych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Toruniu. - Jak już będziemy go mieli, to do 26 czerwca musimy złożyć wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie. Środki dla naszego miasta są już alokowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Mamy przyznaną kwotę 225 milionów złotych, przy czym nie dotyczy to tylko zajezdni, ale i zakupu czterech tramwajów oraz modernizacji torowisk w trzech lokalizacjach. Mniej więcej we wrześniu lub październiku zapadnie decyzja i podpiszemy umowę. W tym samym czasie będziemy chcieli jak najszybciej zacząć projektowanie całej zajezdni. Potrwa to zapewne rok - półtora, po czym zaczniemy realizację. Może ona zacząć się około 2026 roku i potrwać pewnie minimum dwa lata. Realnie możemy myśleć o oddaniu do użytku nowego obiektu w 2029 roku.