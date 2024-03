Toruń. Kupcy na targowisku przy Mickiewicza narzekają. Remont niczego nie poprawił

- Najgorzej jest z przeciągami - mówi jeden ze sprzedawców. - Bez kaptura nie da rady sprzedawać. Porobili między dachami przerwy i jak przyjdzie deszcz, to leje się na środek, a jak zacina, to zalewa nam stragany. Jak zacina ze wschodu, to zalewa mi i sąsiadom, jak z zachodu, to tym z naprzeciwka. Nie wiem, po co wybudowali takie wysokie zadaszenie. Hangar dla samolotu chcieli zrobić? Od strony Mickiewicza jest niżej i przynajmniej cieplej. Za bardzo ten remont im nie wyszedł. Plusy są jedynie takie, że polepszyło się podłoże, bo dziury wcześniej były niesamowite, i że nie musimy sprzedawać pod parasolami. Trudno mi to logicznie wytłumaczyć, ale kupujących przed remontem było dużo więcej, niż teraz. Nie wiem, co się porobiło. Zobaczymy, jak to będzie latem. Jest też problem z dojazdem dla kupujących. Fajnie, że nie trzeba płacić na Mickiewicza czy Krasińskiego, ale co z tego, skoro nie ma gdzie zaparkować?