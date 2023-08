Toruń. Lekarka walczy o życie i zdrowie. Pokonała glejaka, ale wymaga rehabilitacji. Córka: "Proszę o wsparcie".

Urszula Kozyra ma 71 lat. To znany w Toruniu lekarz pediatra. Przez lata to ona ratowała zdrowie innych. Teraz sama potrzebuje pomocy. Pokonała glejaka mózgu, ale wymaga rehabilitacji. To kosztuje... Córka Irena założyła zbiórkę pieniędzy i prosi o wsparcie. Wpłaty już płyną, słowa otuchy także.

Siepomaga.pl