Pod karetką przy fontannie w toruńskim parku załamały się płyty. Część auta wpadła do wody. Co się stało?

Wyglądało to dramatycznie. W niedzielę (20 sierpnia) wieczorem ciemności panujące przy ulicy Bydgoskiej na wysokości parku, rozproszyło migające niebieskie światło straży pożarnej. Z daleko wyglądało to tak, jakby straż interweniowała w którejś z kamienic w okolicach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. W rzeczywistości jednak staż przybyła na pomoc karetce pogotowia, która wpadła do fontanny. No, nie bezpośrednio, pod samochodem zarwały się płyty obok wodotrysku, przykrywające elementy instalacji.