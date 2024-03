Toruń. Lustracja byłego rektora UMK. Zataił, że był TW "Edmundem"? Sąd bada to już ponad 2 lata

Przez ponad dwa lata odbyło się 8 rozpraw w sądzie - takie tempo ma ten proces

Tego dnia jednak niczego nie ogłoszono. - Sąd zdecydował o wznowieniu procesu wobec konieczności uzupełnienia materiału dowodowego - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika SO w Toruniu.

Tempo tego procesu nie jest zawrotne. Rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Toruniu w styczniu 2022 roku. Do dziś, czyli na przestrzeni 2 lat i 3 miesięcy, odbyło się raptem 8 rozpraw. Licząc razem z tą ostatnią - 6 lutego br. Wówczas to, według zapowiedzi sądu, ogłoszone miało zostać orzeczenie rozstrzygające , czy eksrektor UMK złożył prawdziwe czy kłamliwe oświadczenie lustracyjne.

Obrońca byłego rektora: miał kontakty z SB, ale nie współpracował jako TW

Dr. hab. Andrzej Jamiołkowski, profesor UMK, pełnił funkcję rektora przez trzy kadencje - w latach 1993-1999 oraz 2005-2008. Karierę naukową robił na toruńskim uniwersytecie od roku 1973. Według Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w roku 2008 złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Miał zataić, że w czasach PRL-u współpracował ze służbą bezpieczeństwa jako TW "Edmund". Zachować się miała jego teczka personalna; ma być też przynajmniej jeden ważny świadek podejrzewanej współpracy. Naukowiec do winy się nie przyznaje.

Prof. Andrzej Jamiołkowski do zarzutu zatajenia tajnej współpracy z SB się nie przyznaje. W okresie objętym zarzutami był prorektorem ds. nauki i kontaktów z zagranicą. Jak wyjaśniał, w czasach PRL-u pomagał w wyjazdach naukowcom. Zobowiązany też był do raportowania o tychże wyjazdach. Kontakty z przedstawicielami służb miał, ale - jak podkreślał - nie współpracował z nimi jako TW. Spotkania z funkcjonariuszami służb, jak wyjaśniał dziś były rektor UMK, nie były tajne. Dochodzić do nich miało nie tylko na komendzie MO, ale i np. przed blokiem, czyli w przestrzeni publicznej. Naukowiec miał nie kryć tego, że takie spotkania miały miejsce.