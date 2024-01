Toruń. Miasto oferuje kolejne działki i obiekty na sprzedaż. W ubiegłym roku zarobiło na przetargach prawie 53 miliony złotych!

Adres - ulica Heweliusza

Dwie parcele pod domy jednorodzinne znajdują się przy ul. J. Heweliusza 43-61. To grunty o powierzchni od 993 do 1097 metrów kwadratowych. Ceny wywoławcze dla nieruchomości wynoszą odpowiednio 525 000 i 615 000 zł. Działki są położone w północnej części osiedla Jar, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym. Tereny zlokalizowane są przy ul. Jana Heweliusza, która posiada status drogi publicznej, ale nie jest aktualne urządzona, a jedynie udrożniona, co zapewnia swobodny dostęp do nieruchomości. Działki znajdują się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń wynikających z pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem nadzoru saperskiego.