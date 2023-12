Remont jednej z najcenniejszych toruńskich kamienic nareszcie zbliża się do końca!

To już chyba koniec. Tak sobie przez lata powtarzało wielu, patrząc na to, co się dzieje w kamienicą przy Bydgoskiej 50-52. Ile razy i z jaką obawą słuchało się, w którą stronę zmierzają pędzące na sygnale wozy strażackie. Czy może na Bydgoskie Przedmieście? Czy do tej kamienicy, gdzie kable instalacji elektrycznej sypały iskrami, tuż przy rurach instalacji gazowej? Widmo tragicznego końca wisiało nad tym należącym do gminy zabytkiem przez lata, pomimo wielu apeli, władze miasta w tej sprawie robiły niewiele, znacznie bardziej aktywni byli wandale.