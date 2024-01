Toruń. Miasto zbada "wiekowe" drzewa przy ulicy Piastowskiej

- Kilka lat temu wycięliśmy chore drzewa na środku ulicy i posadziliśmy dwa nowe szpalery lip - wyjaśnia Tomasz Kozłowski, kierownik referatu utrzymania zieleni Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta. - Teraz otrzymaliśmy sygnały, że niektóre z drzew po zewnętrznej części ulicy mogą być chore. Postanowiliśmy to sprawdzić. Na oko wydaje nam się, że drzewa nie są w złym stanie, ale lepiej zbadać je profesjonalnie. Nie palimy się zbytnio do usunięcia tych lip. One mają po sto lat. A sztuka ogrodnicza mówi, że musielibyśmy usunąć od razy wszystkie, by nowy szpaler był równy.