Toruń. Na budowie studia filmowego ECF Camerimage mnożą się odkrycia archeologiczne

- To zależy, jak na to spojrzeć - stwierdził Marek Żydowicz, prezes Fundacji Tumult, czyli inwestora. - Możemy mówić o wartości artystycznej, historycznej, archeologicznej. Dokonywanie zwartościowania tych artefaktów jest kluczowe dla decyzji konserwatorskich, co dalej z nimi robić. Na pewno te odkrycia mają dużą wartość naukową, historyczną i historiograficzną, pozwolą poszerzyć wiedzę, natomiast z konserwatorskiego czy historyczno - artystycznego punktu widzenia już ta wartość jest dużo mniejsza. Jako inwestor postaramy się wydać publikację, która podsumuje te wszystkie odkrycia, jakich dokonała ekipa pana Mariusza. Mamy też propozycję, by fragmenty odkrytej zabudowy wyeksponować w naszym nowym budynku. I nie tylko jej. Odkryto tu bowiem kilkadziesiąt tysięcy artefaktów. One są w tej chwili poddawane konserwacji i analizie. Na pewno ich jeszcze przybędzie. Szkoda byłoby, by co cenniejsze z nich powędrowały do magazynów i nigdy nie ujrzały już światła dziennego. Zakładamy, że te artefakty najpierw będą zakonserwowane, potem zwartościowane i najciekawsze z nich wyeksponowane w naszym Centrum.