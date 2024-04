Kupcy z Targowiska Miejskiego założą stowarzyszenie. Obawiają się o przyszłość

.

- Jesteśmy przedstawicielami "zieleniaka", ale reprezentujemy cały rynek - mówi Mariusz Domanowski. - Wykorzystałem niedawno wolną niedzielę i zrobiłem zakupy w sekcji z odzieżą i mogę zapewnić, że nie tylko warzywa i owoce na naszym targowisku są dobrej jakości, ale ciuchy również. Byłem zaskoczony, że tyle fajnych rzeczy można kupić. Nie trzeba jeździć do galerii. Generalnie chodzi nam o to, żeby targowisko przy Szosie Chełmińskiej trwało i poprawiały się na nim warunki, żeby były komfortowe dla kupujących, ale też i nam łatwiej się sprzedawało. Ostatnio wokół targowiska było sporo zamieszania. Okres przedwyborczy sprzyjał temu, by zainteresowali się nami kandydaci do samorządu. Mieli dużo obiecujących pomysłów. Jesteśmy ciekawi, co z tego wyniknie po wyborach. My jesteśmy apolityczni, wiąże nas to, że pracujemy na targowisku. I to w większości od wielu lat. Chcemy też powołać stowarzyszenie, bo część z kupców może nie zdawać sobie sprawy z powagi zagrożenia. Trzeba pobudzić ich wyobraźnię. Przeżyliśmy tu już wiele remontów, zmiany kierowników i zawsze "jakoś to było". Tym razem problem jest dużo większy.