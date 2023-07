Toruń. "Na produkcję od zaraz" - ogłaszają firmy. TZMO, PAK, SMP i wielu innych. Ile płacą?

"Gotowość do pracy od zaraz" - takimi słowami opatrzonych jest teraz wiele ogłoszeń do pracy na produkcji w Toruniu, Ostaszewie i okolicy. Pracowników brakuje, ale czy firmy są w stanie konkurować finansowo?

Widać rosnący głód rąk do pracy w zakładach produkcyjnych w Toruniu i okolicy. "Na produkcję od zaraz" - tak na początku lata zaczyna się już wiele ogłoszeń rekrutacyjnych. Ale czy pracodawcy w potrzebie są w stanie rywalizować o kandydatów finansowo?

Bezrobocie w kraju (5,1 proc.) i w samym Toruniu (też kilkuprocentowe) jest obecnie na rekordowo niskim poziomie. Ogłoszeń rekrutacyjnych zakładów produkcyjnych i agencji pośrednictwa pracy przybywa z dnia na dzień. Wiele z nich opatrzonych jest słowa "od zaraz". Kto i do jakiej konkretnie pracy teraz szuka? Jakie warunki oferuje? Sprawdziliśmy.

"Opatrunki" w Toruniu szukają pakowaczy

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, czyli popularne "Opatrunki", potrzebują pakowaczy. Zadaniem takiego pracownika na produkcji jest przede wszystkim dostarczanie surowców na produkcję oraz obsługa maszyn produkcyjnych. Potem natomiast - transport gotowych już wyrobów.

Oczekiwania wobec kandydatów do takiej pracy nie są wyśrubowane. Wystarczy wykształcenie zawodowe, gotowość do pracy w trybie 2-zmianowym i samodzielność. Doświadczenie? Mile widziane, ale niekonieczne.

TZMO w ogłoszeniach nie zdradza, ile dokładnie płaci pakowaczom. Zapewnia jednak, że gwarantuje pracę na pełen etat oraz

"obfitość w benefity (m.in.: ubezpieczenie zdrowotne OPTUS, dostęp do karnetu sportowego, oferta wypoczynkowa, III filar emerytalny, dofinansowanie przedszkoli, żłobków)".

"PAK" produkuje opakowania do żywności i potrzebuje pracowników

Pracowników na różne stanowiska produkcyjne szuka intensywnie także spółka "PAK" w Toruniu. To nowocześnie zorganizowana drukarnia fleksograficzna, powstała w 1990 roku, zajmująca się projektowaniem oraz produkcją specjalistycznych opakowań do żywności. "Nasza firma wyróżnia się małą rotacją pracowników, dlatego szukamy osób, które chcą na dłużej związać się z jedną firmą"- zaznacza ten pracodawca.

Do 4300 zł brutto plus benefity - taka jest oferta tej firmy dla pracowników produkcji. Te bonusy to dopłata do wypoczynku i dopłata do karty sportowej. Zatrudnienie: na etat. A jakie są oczekiwania wobec kandydatów? Wymagane jest tutaj wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne oraz gotowość do pracy zmianowej. Trzeba być też zręcznym manualnie. Warunek konieczny to posiadanie uprawnień na wózek widłowy.

Unik-Kat w Grabowcu pod Toruniem oferuje 6 - 7 tysięcy zł brutto

Od 6 do 7 tys. zł brutto wypłaty obiecuje kandydatom do pracy firma Uni-Kat, która zakład ma w Grabowcu pod Toruniem. Na liście poszukiwanych pracowników ma m.in. frezerów, tokarzy, pracowników produkcji obróbki skrawaniem.

Zainteresowani taką pracą i taką pensją muszą spełniać jednak konkretne wymagania. Jakie? To przede wszystkim: oświadczenie w obsłudze tokarek i/lub frezarek, znajomość procesów technologicznych i rysunku technicznego, umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi oraz doświadczenia na podobnym stanowisku. Ten pracodawca zapewnia umowę o pracę na pełen etat i " atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia". Do tego także - płatne nadgodziny. "Możliwość przyuczenia do zawodu. Praca również dla osób niepełnosprawnych" - zaznacza firma w ogłoszeniach.

"Mile widziane panie" - ogłasza SMP. Płaci do 4,2 tys. zł brutto plus benefity

SMPE Sp. z o. o. to firma mieszcząca się w Toruniu, przy ul. Chrobrego 129. Ta firma z branży motoryzacyjnej poszukuje do swojego stałego zespołu operatorów produkcji - do montażu. A w zasadzie - operatorek. Pracodawca nie kryje w ogłoszeniach, że mile widziane są u niej panie. Oczekiwane cechy to m.in. zręczność manualna.

Obowiązki takiego operatora produkcji to przede wszystkim montaż drobnych elementów motoryzacyjnych części zamiennych oraz precyzyjne łączenie niewielkich komponentów w jeden produkt.

Co oferuje kandydatom do pracy SMP? Płaca: do 4200 zł brutto. Ale poza tym także: premię frekwencyjną i premię regulaminową oraz benefity pracownicze (dofinansowanie do grupowego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, dofinansowania z ZFŚS).

Mnóstwo ofert pracy przez agencje: do produkcji w Toruniu i Ostaszewie

Randstad, Manpower, Flex HR, Progress i wiele innych - te agencje pośrednictwa pracy intensywnie szukają teraz pracowników produkcji dla zakładów w samym Toruniu, jak i za rogatkami miasta. Głód rąk do pracy odczuwają szczególnie fabryki w Ostaszewie. Ogłoszenia agencyjne często opatrzone są hasłem:"gotowość do podjęcia pracy od zaraz".

Na jakie warunki pracy i płacy można liczyć, zatrudniając się przez agencję? Oto przykład. Agencja Progress szuka pracowników produkcji dla jednego z zakładów w Ostaszewie właśnie. Oczekuje od kandydatów doświadczenia w pracy w magazynie lub produkcji oraz uprawnień na wózki widłowe (ale "UDT" niewymagane). Oferuje umowę o pracę i stawkę 3900 zł brutto miesięcznie plus 300 zł premii uznaniowej. Uwaga! Tu praca jest na dwie zmiany.

Z kolei agencja Remedy szuka teraz pilnie pracowników dla zakładu w Toruniu, który produkuje osłony okienne. Oferuje umowę o pracę. Praca ta odbywa się natomiast zarówno na jedną, jak i dwie zmiany. To proste prace produkcyjne; w zależności od stanowiska polegające na montażu, pakowaniu lub też wysyłce. "Nie martw się, jeśli nie masz doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy" - zapewnia rekruter. Oczekiwana jest tylko sumienność i gotowość podjęcia pracy od zaraz. Wynagrodzenie? Od 3.500 do 4.200 zl brutto miesięcznie.

WARTO WIEDZIEĆ. Od lipca rośnie minimalna płaca krajowa. kolejne podwyżki w przyszłym roku Od początku stycznia 2023 roku najniższa krajowa została podniesiona do 3490 zł brutto

Od początku lipca 2023 roku natomiast wzrasta do 3600 zł brutto.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, to nie koniec cyklu podwyżek minimalnej płacy, a kolejne nastąpią w 2024 roku. Wówczas płaca minimalna ma wynieść nawet 4300 brutto.