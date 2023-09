Toruń. Na Rubinkowie grasuje piroman? Płoną samochody i śmietniki

W lutym spłonęły trzy auta przed jednym z bloków przy ulicy Prejsa na pobliskiej Skarpie, potocznie zwanej Rubinkowem III. W marcu w ogniu stanęły cztery samochody osobowe przy Buszczyńskich. W czerwcu spłonęła skoda na Łyskowskiego. 30 sierpnia strażacy zmagali się z pożarem wiaty śmietnikowej w pobliżu kościoła przy Niesiołowskiego. Członkowie facebookowej grupy "Rubinkowskie ploty i ploteczki" co chwilę wrzucają zdjęcia kolejnych miejsc.

- Po raz kolejny wraca temat "piromana z Rubinkowa" - napisał pan Damian w jednym z postów. - Płoną w zasadzie te same miejsca, co gorsza, dochodzą kolejne. Ludzie tracą auta, interwencje służb oczywiście opłacamy my wszyscy swoimi podatkami. Sytuacje te mają miejsce już kilka lat, jednak nie słychać, ani nie widać by policja i jej "działania" przynosiły jakiekolwiek efekty.

Osiedle monitorowane? W takim razie po co jest ten monitoring skoro wielokrotnie jest on bezużyteczny, No może poza sytuacjami, gdy ktoś otworzy sobie piwko na ławeczce czy na spacerku z psem. Wtedy natychmiast pojawiają się smutni panowie. Osób poszkodowanych przybywa, a sprawcy bądź sprawców brak.