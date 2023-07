Na Rubinkowie w Toruniu smród nie daje spać mieszkańcom. Jego źródła nie ustalono

Nieprzyjemny zapach na toruńskim Rubinkowie. Spać się nie da

- Od dłuższego czasu na Rubinkowie I przeważnie w nocy czuć smród "zbuczałych jaj" - żali się nasza Czytelniczka. - W dzień sporadycznie można wyczuć ten smród, ale też się zdarza. Ostatni raz jadąc ul Polną był taki smród, że człowieka głowa rozbolała. Przy ul. Ceramicznej też można nieraz go wyczuć. Mamy lato więc w nocy okna są pootwierane, jak zacznie jednak śmierdzieć, to ten fetor budzi człowieka, okna trzeba pozamykać bo jest nie do wytrzymania. Wojewódzki urząd ds. Ochrony środowiska mówi że nie wie skąd się wydobywa ten smród bo wszystkie normy są w porządku mówi także że niby z kanalizacji. Gdyby się wydobywał z kanalizacji, to by śmierdziało także w dzień, a nie tylko w nocy i to prawie o tych samych godzinach. Może wam uda się ustalić skąd ten smród się wydobywa. Jest to "siarkowodór ". Wystawienie się na jego działanie, nawet w niewielkich stężeniach, może prowadzić do zatrucia. A my tak wdychamy go co noc.