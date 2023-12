Toruń. Na targowisku przy Szosie Chełmińskiej szykują się na święta

Targowisko przy Szosie Chełmińskiej: nie wszyscy byli gotowi na mróz

Sprzedawca zapewnia, że ostatnie przymrozki go nie zaskoczyły, był gotowy na zmianę pogody. - Jest już grudzień, więc to normalne, że będzie mróz. Na ceny to nie wpłynęło, trzymamy takie jakie były - mówi. - Kilogram ziemniaków mamy za 2 zł, jabłek - od 4 do 4,50, zależy od odmiany. Wszystko jest z tego sezonu, świeże - dodaje pan Donat.