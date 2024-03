Targowisku Miejskiemu w Toruniu likwidacja nie grozi, ale w pobliżu utrudnienia będą

Prezydent Torunia: nie ma planu likwidacji Targowiska Miejskiego

Jeszcze raz potwierdzono, że w związku z budową odcinka trasy staromostowej (w praktyce - odcinka alei 700-lecia Torunia) między ulicą Dekerta a Osiedlem Młodych dojdzie do zmian na targowisku. Spod handlu trzeba będzie wyłączyć 688 metrów kwadratowych jego powierzchni użytkowej. To 4,14 procent całej powierzchni rynku (targowisko ma 16 600 mkw. powierzchni). Konieczne jest przeniesienie 49 stanowisk handlowych (na całym rynku jest ich 938).

- To ostatni, brakujący element głównego szkieletowego układu drogowego Torunia. To także ostatnia o tej skali inwestycja drogowa w centrum miasta, do realizacji pozostaną już tylko te na jego obrzeżach. Ten odcinek trasy staromostowej jest od lat zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia". Dla tej budowy mamy Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - wyjaśniał prezydent Zaleski.

Czy budowa odcinka trasy staromostowej, która ma się rozpocząć za miesiąc i potrwać do listopada 2025 roku, nie przyczyni się do problemów Targowiska Miejskiego? W tym czasie będzie do niego utrudniony dostęp, zwłaszcza od strony zachodniej. Efektem może być mniejsza liczba klientów. Wskazuje na to kandydujący do Rady Miasta z listy PiS były kierownik targowiska Karol Maria Wojtasik. Prezydent Zaleski przyznał, że tego wątku inwestycji nie można lekceważyć.