Toruń. Niespodziewane odkrycie na Bulwarze Filadelfijskim. Pochodzi z XIX wieku

- Już przy czyszczeniu warstw delikatnie zaczęły nam wychodzić materiały ceramiczne. Zejdziemy do poziomu, gdzie nie będą już występowały zabytki archeologiczne. Obszar nie ruszany ręką człowieka przestaje interesować archeologa. Przy murach na pewno będzie głębiej. W tym momencie pracownicy doczyszczają cały obszar, dokumentujemy go, później będziemy sukcesywnie schodzić coraz niżej. Schodzimy warstwami stratygraficznymi, więc zobaczymy jak głęboka będzie ta warstwa. Ta, na której stoimy, to jest warstwa XVII-wieczna rozbiórkowa. Zobaczymy, jak głęboko będzie sięgała - tłumaczy Kuczara-Alagierska.