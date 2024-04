Skąd się wzięła Boża Męka na Mokrem i kto był przy niej pochowany?

"(...) Trzeci pomnik wreszcie dla obcego żołnierza z wcześniejszych czasów, z r. 1760, jest przy Toruniu w wszelkim zaniedbaniu - czytamy. - Jest to kamień płasko leżący i cały grób nakrywający, wypukło zgięty. Leży pod nim, według rosyjskiego na kamieniu napisu, porucznik Jej Imperatorskiej Mości, Wisilej Sałagubow, który poległ 10 lipca 1760 roku. Grób jest za dawnem targowiskiem bydlęcym, tuż przy drodze z fabryki Drewitza na Mokre, gdzie wielkie drzewa i figura. Zdaje się, że figurę wystawiono równocześnie na pamiątkę poległego, a że jest w guście łacińskim, przypuszczamy, iż zmarły porucznik był katolikiem. Zdaje nam się nawet, że jest polska rodzina Sałagubow na Litwie czy Białej Rusi. Miejsce to zaniedbane zupełnie, kamień już raz był odgrzebany i podkopany, jakby go kto z miejsca chciał usunąć. Zwracaliśmy na to uwagę pana wicekonsula rosyjskiego w Toruniu, aby on się zajął, lub pobudził rząd swój do poratowania pomnika, ale dotąd nic się nie stało, choć już kilka lat znów przeszło".