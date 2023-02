Toruń. O obrotach ksiąg niezwykłych wokół Mikołaja Kopernika

Jak pokazać na wystawie książki sprzed kilkuset lat? Oto jest wyzwanie! Weźmy na przykład taką "Machina coelestis", wydane w 1673 roku dzieło Jana Heweliusza poświęcone historii astronomii. Pięknie ilustrowane, to w nim między innymi znajduje się opis obserwatorium astronoma. Co z tego wybrać, bo przecież w gablocie można zaprezentować najwyżej dwie strony. To jest dylemat, bo na dodatek egzemplarz, jaki od wtorku można podziwiać na wystawie w toruńskim Ratuszu Staromiejskim, na stronie tytułowej ma podobizny czterech wielkich astronomów, a wśród nich Kopernika, zaś na stronie przedtytułowej jest piękna dedykacja, jaką autor napisał, przekazując swoje dzieło bibliotece słynnego toruńskiego Gimnazjum.