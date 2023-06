Toruń. Od soboty Tydzień Kultury Ukraińskiej. W planie darmowe warsztaty, gra miejska, wystawy i wiele więcej

- Mieszkamy ze sobą już od dawna i wydaje nam się, że się dobrze znamy, a często się okazuje, że jednak nie do końca. Chcielibyśmy, żeby nasze kultury się do siebie zbliżyły i były bardziej zrozumiałe - wyjaśnia Anna Lamers z Centrum Integracji Łącznik. - Zależy nam na tym, by jak najlepiej zapoznać mieszkańców Torunia z kulturą i różnymi symbolami ukraińskimi, które bywają dla nas niejednoznaczne. Przez to czasami trudniej jest nam się dogadać i zrozumieć nawzajem. a nic nie pomaga lepiej się porozumieć, niż poznanie swoich kultur.