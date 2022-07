Toruń. Pamiętacie te baseny i kąpieliska sprzed lat? Mamy dużo archiwalnych zdjęć

Patrząc na to, jak dziś wygląda basen termalno-solankowy w Ciechocinku coraz trudniej sobie wyobrazić, że było to miejsce tętniące życiem, a żeby z niego skorzystać ludzie przyjeżdżali nawet z zagranicy. Niewiele za to zmieniło się w Kamionkach, przynajmniej pod tym względem, że rzeka zmęczonych upałem torunian płynie tam niezmiennie od dziesiątków lat.

Nasze fotograficzne archiwa również sięgają kilka dekad wstecz. Tych, którzy chcieliby powspominać nieistniejące już toruńskie baseny, albo zobaczyć, jak na przełomie lat 60 i 70 wyglądały Kamionki, zapraszamy do galerii. Karta pływacka czy kostium kąpielowy nie będą potrzebne.