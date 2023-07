Toruń. Peter Biziou otrzyma nagrodę Energa Camerimage 2023 za całokształt

Kilka słów o Peterze Biziou

Peter Biziou urodził się 8 sierpnia 1944 roku walijskim Bangor. Pierwsze uznanie ze strony krytyków przyniosła praca na planie Innego kraju (1984, reż. Marek Kanievska), za którą otrzymał nagrodę za artystyczny wkład na Festiwalu Filmowym w Cannes, ale to współpraca z innym reżyserem i wieloletnim współpracownikiem, Alanem Parkerem, zaowocowała kilkoma wspólnymi projektami oraz międzynarodową rozpoznawalnością. Obok krótkometrażowych Our Cissy (1974) czy Footsteps (1974), duet ten nakręcił wspólnie tak znane i popularne filmy, jak Bugsy Malone (1976, współpraca operatorska z Michaelem Seresinem), Pink Floyd: Ściana (1982), Droga do Wellville (1994) a przede wszystkim Missisipi w ogniu (1988), za który Peter Biziou został uhonorowany Oscarem® w kategorii Najlepszych Zdjęć. Co warte wspomnienia, w 2019 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (ASC) obraz ten uwzględniło w rankingu "100 filmów będących kamieniami milowymi kinematografii XX wieku pod względem wizualnym", które wywarły wpływ na dalszy rozwój sztuki operatorskiej i zainspirowały kolejne pokolenia autorów zdjęć. W filmowym dorobku Petera Biziou znajdziemy także współpracę z grupą Monty Pythona przy realizacji Żywotu Briana (1979, reż. Terry Jones) czy reżyserem Terrym Gilliamem nad filmem Bandyci czasu (1981).

Peter Biziou z Kim Basinger na planie "9 i pół tygodnia". Nadesłane

Publiczność pokochała jego erotycznie soczysty styl wizualny kontrowersyjnej produkcji Adriana Lyne’ a 9 i pół tygodnia (1986), a następnie Niewiernej (2002). Stał też za kamerą Świata na uboczu (1987), nagrodzonego w Cannes debiutu reżyserskiego innego znakomitego autora zdjęć, Chrisa Mengesa. Reputacja Petera Biziou jako operatora doskonale wyczuwającego nastrój wizualizowanej historii oraz dopełniającego reżyserską wizję wzrosła natomiast dzięki wysoko ocenionym W imię ojca (1993) Jima Sheridana, a następnie hiperrealistycznemu, pełnemu światła spojrzeniu na odizolowany świat bohatera Truman Show (1998) Petera Weira.