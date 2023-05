Wystawa pamięci Krystyny Szalewskiej-Gałdyńskiej. Muzeum Diecezjalne w Toruniu otwiera nowy oddział

- Zaczęło się od linorytów w jego pracowni. Prace były głównie czarno-białe, potem zaczęłam włączać do nich kolory, a następnie, gdy poznałam Olgierda Gałdyńskiego, wprowadzałam do nich także wątki fotograficzne, bo zafascynowałam się fotografią. Dopiero po skończeniu studiów zaczęłam bardziej rysować tuszem, pędzelkiem i brać udział w różnych konkursach. Zachwyciłam się techniką akwaforty. To była cieniutka kreska, precyzja i benedyktyńskie opanowanie tematu. W moich pracach przewijają się więc różne techniki - opowiadała o początkach swojej drogi twórczej w materiale wideo nagranym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.