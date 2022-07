Toruń. Potrzebni wolontariusze do obsługi festiwalu Bella Skyway

Toruńska Agenda Kulturalna poszukuje otwartych i aktywnych osób do pomocy przy różnych etapach 13. Bella Skyway Festival, który odbędzie się w dniach 16–20 sierpnia 2022 roku.

- Chcesz zdobyć doświadczenie przy realizacji projektu kulturalnego? Poznać od kuchni świat plenerowych wydarzeń kulturalnych? To możliwe! Jeśli jesteś osobą komunikatywną, otwartą i chętną do pomocy podczas różnych etapów realizacji wydarzenia, to skontaktuj się z nami przez wypełnienie formularza na stronie tak.torun.pl - mówi Alicja Grajek z Działu Promocji i Marketingu TAK.