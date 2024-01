Toruń. Pracownia krawiecka pani Justyny przy Grudziądzkiej działa już 20 lat. Oto sekret jej sukcesu

Toruń. Krawiec przy Grudziądzkiej działa od dwóch dekad

Justyna Dobrzyńska nasze ubrania ratuje już od 30 lat. - Pierwszy raz do Torunia przyjechałam w 1997 roku i pracowałam w zakładach krawieckich. Potem wróciłam do swojego rodzinnego Nowego Miasta Lubawskiego. Przez duże bezrobocie sytuacja była naprawdę trudna. Codziennie dojeżdżałam do pracy do Iławy. Od rana do wieczora byłam poza domem - opowiada krawcowa.