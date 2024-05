Ile kosztowały podtoruńskie Bielawy, a ile trzeba było zapłacić za wycieranie szyby zasłonką?

"Rozrywki stanowią tu wycieczki do Raciążka, Nieszawy, Aleksandrowa i Torunia. Te ostatnie nie dają spać naszym paniom, które wszelkiemi sposobami starają się o możność wyjazdu za granicę i poczynienia tam zakupów - czytamy w korespondencji z Ciechocinka. - Panie zapominają o tem, iż taniość nabywanych w Toruniu przedmiotów pochodzi stąd głównie, iż kupcy tamtejsi, przeważnie żydzi zniemczeni i wrogowie nasi, mają towar wybrakowany, istną tandetę. Przytem zdarza się dość często, iż nabywca 6 par pończoch trzyma w ręku każdą innej wielkości i gatunku. Przyjeżdżający do Torunia rodacy powinni uwzględniać przede wszystkiem swoich, których tam jest wielu. Co prawda trudno ich znaleźć, gdyż nie posiadają polskich szyldów, z nazwisk zaś nie można wywnioskować, gdyż są hakatyści z polskiemi nazwiskami a Polacy o nazwiskach niemieckich. Można się jednak na miejscu dowiedzieć u Polaków u subiektów lub ekspedientek polskich. Byłoby pożądane, aby kupcy i rzemieślnicy polscy wydali listę z adresami swojemi i rozdawali je przyjeżdżającym z Królestwa; uniknęłoby się przez to nieporozumień. Dziwne jest również, że ani "Gazeta Toruńska" ani księgarnia polska w Toruniu nie wydały w polskim języku przewodnika po Toruniu i okolicy. Miasto posiada przecież wiele pamiątek polskich, muzeum itp. Koleje niemieckie wydają nie tylko po zaniżonej cenie bilety do wszystkich miejscowości w państwie niemieckiem, ale również postarały się o to, iż takie bilety z terminem 45-dniowem do Torunia można nabywać w Aleksandrowie i Ciechocinku. Oprócz tego wysyłały one w święta i niedziele pociągi spacerowe z Torunia do Ciechocinka, które z obu miejscowości krańcowych wychodzą o godz. 8".