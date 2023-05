Toruń. Przegląd drenażu i modyfikacje systemu odwadniania. Latem kolejne prace na boisku Pomorzanina

O należącym do miasta boisku głośno jest od lat, ale w ostatnich miesiącach problem felernego obiektu wybrzmiewał raz po raz - niejedno spotkanie grającego na nim Pomorzanina Toruń trzeba było przekładać, gdyż po deszczu na płycie zalegała stojąca deszczówka. Problem nie jest niczym nowym - występuje od dawna, a sam obiekt przez kibiców nazywany jest "Bubel Areną". Jesienią ubiegłego roku, po kolejnych niedoszłych meczach, ze strony władz pojawiły się deklaracje, że w 2023 roku boisko nareszcie doczeka się kapitalnego remontu, który będzie jednym z miejskich priorytetów, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową.

Minęło kilka miesięcy i okazało się, że zakres prac został znacznie okrojony - wiosną wykonano jedynie czyszczenie nawierzchni, a nasza redakcja usłyszała w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, że głównym problemem jest zapadnięcie się całej płyty boiska, przez co wcześniejsze plany muszą ulec zmianie. Radny Michał Jakubaszek złożył następnie kolejną już interpelację skierowaną do prezydenta Michała Zaleskiego, w której podkreślił, że niedawne zapowiedzi zupełnie nie znalazły przełożenia na to, co faktycznie zostało wykonane.