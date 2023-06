Toruń. Przetarg na grunty po Polchemie: brak ofert. Potencjalni kupcy oczekują zejścia z ceny? Tak podejrzewa syndyk spółki Karawela

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Polchem - sprzedaż gruntu. To już trzecie podejście

Teren po dawnym Polchemie to grunty położone między Motoareną a Castoramą, dokładnie przy ul. Szosa Bydgoska nr 94, 96, 96a, 98, 98a, 104 i przy ul. Pera Jonsona. To właśnie tutaj spółka Karawela przed dekadą zapowiadała stworzenie wielkiego centrum handlowego o tej samej nazwie. Na ponad 20 hektarach w roku 2013 lub 2014 otwarta miała zostać galeria z parkiem handlowym. Nic z tego nie wyszło. Tymczasem miasto, które jest właścicielem terenu oddanego w wieczyste użytkowanie, z każdym rokiem traci coraz więcej pieniędzy, bo nie wpływają podatki od nieruchomości.

Trzecie podejście do sprzedaży miało miejsce 31 maja - na ten dzień syndyk Janusz Iwanicki wyznaczył termin przetargu. Cały kompleks o powierzchni ok. 15,2 ha wystawił tym razem na sprzedaż z ceną wyjściową 27 mln 756 tys. 791 zł netto. To 60 procent sumy, na jaką w 2021 roku oszacowano wartość terenu.