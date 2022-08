Toruń. Rodzice apelują przywrócenie bezpiecznych przejść w drodze do SP nr 3 i 4

W Toruniu trwa budowa nowej linii tramwajowej w kierunku osiedla Jar. W związku z tym, na wielu odcinkach trwają zaawansowane prace, a organizacja ruchu jest ciągle zmieniana. Nowy rok szkolny rozpocznie się za kilka dni, a rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych nr 3 i 4 martwią się czy droga do szkoły będzie bezpieczna.

Rodzice chcą bezpiecznego przejścia!

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało kilka dni. W związku z prowadzonymi pracami przy budowie linii tramwajowej zwracam się z zapytaniem, a właściwie apelem o przywrócenie do dnia 1 września br. bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Długiej i Mohna. W roku szkolnym z przejścia korzysta bardzo duża ilość dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4. Obecnie przejście jest zamknięte, zaś w poprzednim okresie, sposób organizacji przejścia pozostawiał wiele do życzenia - napisał do nas Pan Michał, tata dzieci uczęszczających do SP 4.