Kończy śledztwo w sprawie wypadku strażaków w Czernikowie. Czy będą zarzuty?

- Jesteśmy blisko decyzji o zakończeniu śledztwa. Czy skończy się ono umorzeniem, czy postawieniem ewentualnych zarzutów kierowcy ciężarówki, jeszcze nie wiadomo - informuje Alicja Cichosz, szefowa Prokuratury Rejonowej w Lipnie. - Jeśli takowe będą, to w szczególności pod kątem naruszenia przepisów ruchu drogowego, które przyczyniło się do tak tragicznego w skutkach zdarzenia.

Co dokładnie zawiera ekspertyza, prokuratura nie ujawnia. Ustalenia biegłego muszą być jednak dla całej sprawy niezwykle istotne, bo już mówi się o rychłym zakończeniu śledztwa. Może to nastąpić nawet z końcem sierpnia, bądź na początku września.

Monitoring i świadkowie

Śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło 2 grudnia na krajowej "dziesiątce" w Czernikowie, jest bardzo żmudne. Wyjaśnienie przyczyn tego dramatycznego zdarzenia wymagało znalezienia odpowiedzi na wiele pytań. Między innymi o to, czy w momencie zderzenia działała na skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna, z jaką prędkością poruszały się oba pojazdy, czy wóz strażacki miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Tu bardzo pomocny okazał się monitoring z okolicznych sklepów i firm, który zarejestrował moment zderzenia. Jedno z takich nagrań udostępniono po apelach prokuratury i policji zamieszczonych na naszych łamach. Zgłosili się też świadkowie, których mimo bardzo wczesnej pory było kilku. To między innymi osoby oczekujące na autobus na pobliskim przystanku.