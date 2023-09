Toruń. Rodzice sądzeni za zabójstwo Zuzi. Czy Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwolni ich z aresztu po 2 latach? Decyzja niebawem

2 lata - tyle co do zasady może maksymalnie trwać okres tymczasowego aresztowania do momentu wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji. Sylwia M. i Przemysław O. tkwią za kratami już ponad 2 lata właśnie. Pierwsze zarzuty usłyszeli w pod koniec maja 2021 roku i zostali zatrzymani, a po kilku miesiącach zaostrzono im zarzutu do dokonania zabójstwa własnego dziecka. Ich proces w sądzie wciąż trwa - obojgu grozi dożywocie.

Czy rodzice 3-letnie Zuzi wyjdą teraz na wolność? Przepisy mówią o sytuacjach szczególnych, w których można tymczasowy areszt przedłużyć ponad 2 lata. Decyzję taką podejmuje jednak wtedy sąd wyższej instancji niż ten, który osądza oskarżonych. Tak jest w tym przypadku.

Niebawem o losach matki i ojca decydować będzie Sąd Apelacyjny w Gdańsku. -4 września z naszego sądu skierowany został do Gdańska wniosek w sprawie przedłużenia aresztu wraz ze stosowna dokumentacja - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sądu Okręgowego w Toruniu.