Toruń. Rozpoczął się nabór wniosków do programu "Moje Podwórko"

Toruń. "Moje Podwórko" 2024 - ruszyła kolejna edycja programu

W 2024 roku miasto przeznaczyło do podziału 150 tysięcy złotych. Dofinansowanie dla jednego wniosku nie przekroczy 30 tysięcy. W przypadku, gdy kilka wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli (co najmniej 3) podejmuje się wspólnej realizacji przedsięwzięcia, kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć 50 tys. zł brutto.

Z kolei dla prac dotyczących likwidacji barier architektonicznych w dostępie do terenu przyległego do nieruchomości do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz uporządkowania infrastruktury podziemnej i wymiany nawierzchni, przewidziano 70 proc. dofinansowania ich wartości.

Toruń. "Moje Podwórko 2024" - takie są wymogi i konieczne dokumenty

Dokumenty można składać do 31 marca 2024 w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu. Wnioski oceniać będzie specjalna komisja. Wymogiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie m.in. zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku i ich spójność z planowanymi działaniami.

Co istotne, program adresowany jest do wspólnot oraz właścicieli budynków, w których lokale mieszkalne stanowią ponad 70 proc. wszystkich lokali, użytkujących podwórka położone na obszarze rewitalizacji. Programem mogą być objęte tylko tereny przyległe do budynków, które zostały oddane do użytkowania przed rokiem 1989.