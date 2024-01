15. rocznica śmierci generał Elżbiety Zawackiej. Toruń pamięta o swojej Honorowej Obywatelce

15. rocznica śmierci generał Elżbiety Zawackiej: kwiaty na grobie i msza

- Całym swoim życiem służyła Polsce. Cały czas możemy brać z niej przykład. Gdyby w każdym z polityków, różnych opcji, była choć cząstka tego, co miała pani generał, Polska wyglądałaby inaczej. Pamiętamy ją w Fundacji, każdego z nas motywuje do działania. Niech dla każdego z nas Pani Generał będzie wzorem - mówił przy grobie Jan Wyrowiński z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, przez lata jeden z jej najbliższych współpracowników, były wicemarszałek Senatu.

Generał Elżbieta Zawacka: niezwykła biografia torunianki

Generał Elżbieta Zawacka była rodowitą torunianką, żołnierzem, kurierką Armii Krajowej i jedną z dwóch Polek ze stopniem generała brygady. Pod pseudonimami "Zelma", "Sulica" i "Zo" - jak napisano w serwisie torun.pl - podczas II wojny światowej wypełniła ponad sto niebywale trudnych misji kurierskich. Wielokrotnie nielegalnie przekraczała granice przenosząc wiadomości i meldunki. Do legendy przeszedł jej przez Niemcy, Austrię, Francję i Hiszpanię do Rządu RP w Londynie. To z tej misji powróciła do kraju jako cichociemna, na własną prośbę skacząc na spadochronie do okupowanego kraju 10 września 1943 roku. Pełniła funkcję zastępcy szefa "Zagrody" - Działu Łączności zagranicznej Oddziału V Sztabu Komendy Głównej AK. Po upadku powstania warszawskiego nadal działała w służbie Państwa Podziemnego u boku gen. Leopolda Okulickiego. Dostarczyła do Szwajcarii pierwsze szczegółowe meldunki o sytuacji w kraju po upadku powstania.