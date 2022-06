Toruń. Sąd: przedszkolanka niewinna! "Nie znęcała się nad dziećmi z autyzmem". Prokuratura apeluje

- Wielka ulga i satysfakcja. Cała sprawa trwała jednak tak długo i wiązała się z takimi przeżyciami dla mojej klientki, że musiała wyprowadzić się z Torunia . Wierzę, że mimo wniesionych apelacji, w drugiej instancji zostanie on podtrzymany - mówi adwokat Weronika Król-Dybowska, obrońca przedszkolanki.

To była sprawa głośna w całym kraju. Młoda przedszkolanka Agnieszka P. prowadziła prywatny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem "Zrozumieć niepojęte" przy ul. Filtrowej 23 w Toruniu. Punkt po kilku miesiącach został zamknięty w atmosferze skandalu. Rodzice zarzucali Agnieszce P., że dręczyła ich dzieci, a Urząd Miasta Torunia - że wyłudziła 43 tys. zł dotacji.

Rzekomy "horror w przedszkolu" miał trwać przy ul. Flirtowej 23 w Toruniu przez kilka miesięcy 2016 roku. To wtedy młodziutka Agnieszka P. prowadziła to prywatne przedszkole, z metodami terapeutycznymi adresowanymi do dzieci z autyzmem.