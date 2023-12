Toruń. Skończył im się alkohol i pijani pojechali na stację paliw. Finał w sądzie!

To był ciepły, czerwca wieczór. Dwaj młodzieńcy z gmina Zławieś Wielka pod Toruniem poszli do starszego znajomego w celach jasnych: wszyscy pili tam alkohol do północy. O tej porze trunki się skończyły, ale młodzieńcy nie byli w stanie powiedzieć sobie "stop". Chcieli pić dalej.