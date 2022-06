Toruń. Sławomir i Radosław Intek i ich witraże: "Ogranicza nas tylko wyobraźnia" [zdjęcia]

- Witraże fascynowały mnie od dziecka. Gdy chodziłem z rodzicami do kościoła, to bardziej niż jego oprawa, interesował mnie wystrój, a szczególnie witraże. Nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł zajmować się witrażownictwem zawodowo – przyznaje Sławomir Intek. I zaprasza nas do swojego barwnego świata.

Grzegorz Olkowski