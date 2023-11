Toruń. Strażnicy miejscy dostali nowy samochód. To elektryczny van

Nowy samochód Straży Miejskiej kosztował 350 tysięcy

- Staramy się unowocześniać nasz tabor, by zawsze był na wysokim poziome mobilności. Zgodnie z ustawą, do 2032 roku będzie musiała nastąpić wymiana wszystkich naszych samochodów spalinowych, planujemy zakup także aut z napędem hybrydowym - dodaje komendant Straży Miejskiej.

Nowe auto będzie służyło m.in. do przewozu pijanych osób

Nowy pojazd ma służyć strażnikom, by patrolować miasto, dojechać na miejsce interwencji, a w razie potrzeby przewieźć osoby pod wpływem alkoholu na izbę wytrzeźwień lub na komisariat policji. - Strażnicy już sobie chwalą ten pojazd. Są zadowoleni z tego, jak wygląda tylny przedział i że miejsce dla nietrzeźwych jest łatwo dostępne, przez co komfort transportu takiej osoby będzie większy niż do tej pory - dodaje Bartulewicz.

Czym jeszcze jeździ toruńska Straż Miejska?

Nowy man dołączy do pozostałych 10 pojazdów, z których na co dzień korzystają strażnicy miejscy. Wśród nich, 4 są elektryczne (3 nissany i najnowszy zakup), 1 pojazd ma napęd hybrydowy. Nowy nabytek kosztował 350 tysięcy złotych. - To już czwarty "elektryk" spośród 11 pojazdów Straży Miejskiej, więc to już duży udział. Nowoczesny, sprawny sprzęt są bardzo potrzebny strażnikom - podkreśla prezydent Torunia.