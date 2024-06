10 lat Teatru Muzycznego w Toruniu. Zajrzeliśmy za jego kulisy, czyli w zakamarki Pałacu Dąmbskich

10 lat temu, w czerwcu 2014 roku, pierwszą premierę w swych dziejach miał Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Był to spektakl "Siostry Parry". Teatr działalność zaczął pół roku wcześniej.

Zobacz wideo: Jak działa jedyne kino studyjne w Toruniu - Camerimage?

Gdy zajrzeliśmy do Pałacu Dąmbskich przy ulicy Żeglarskiej 8 w Toruniu, w którym siedzibę ma Teatr Muzyczny, akurat trwały przygotowania do kolejnych prezentacji spektaklu "Paryski wieczór". Wystawiany jest na poddaszu. To w tej części tego pięknego budynku znajduje się sala teatralna z widownią na 150 miejsc. A "Wieczór paryski" to jeden ze spektakli, który przez dekadę znalazł się w repertuarze Teatru Muzycznego. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Pałac to piękna rezydencja zbudowana na zrębach gotyckich kamienic przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskiego w 1693 roku. Od strony ulicy Żeglarskiej ma piękną barokową fasadę z ornamentami roślinnymi oraz rzeźbionym portalem i przedprożem. Budynek był własnością rodziny Dąmbskich do końca XVIII wieku. Potem mieścił się w nim hotel, kasyno oficerskie. W 1957 roku Pałac Dąmbskich został przekazany Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. Do 2012 roku był jedną z siedzib Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 331-letni obecnie budynek był kilkukrotnie przebudowywany - wewnątrz i zewnątrz.

Teatr Muzyczny w Toruniu: od 10 lat w Pałacu Dąmbskich

W 2014 roku Pałac Dąmbskich stał się siedzibą utworzonego wówczas Teatru Muzycznego, instytucji samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Po 10 latach zaglądamy w jego zakamarki. Wędrówka po budynku to okazja do wspomnień.

- Początki oczywiście były trudne - wspomina Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu. - Najpierw szukałam miejsc w Toruniu, gdzie moglibyśmy występować. Inne teatry nie były jednak zainteresowane udostępnieniem swoich scen. Zapadła więc decyzja, że Teatr Muzyczny będzie miał stałą siedzibę w Pałacu Dąmbskich. Budynek wymagał oczywiście wielkiego remontu. Nie sprzyjał też niestety teatrowi jeden z marszałkowskich urzędników. Mimo wielu przeszkód 13 czerwca 2014 roku udało się zorganizować pierwszą premierę. Nieco wcześniej, w ramach Nocy Muzeów, zaprosiliśmy torunian i turystów do zwiedzenia Pałacu Dąmbskich. Zainteresowanie było ogromne.

Anna Wołek to torunianka, która w wieku 17 lat przeprowadziła się do Krakowa. Tam studiowała teatrologię i polonistykę. W 1981 roku wyjechała do Londynu przeglądać archiwum polskiego teatru emigracyjnego. Powrotny bilet lotniczy miała wykupiony na 22 grudnia 1981 roku. Wcześniej w Polsce wprowadzono stan wojenny. Została w Londynie. Pracowała jako sprzątaczka i kelnerka. Potem w British Council, w tygodniu "The Economist", w sekcji polskiej radia BBC oraz w Radiu Wolna Europa. Do Polski wróciła w 1997 roku.

- Z dawnych czasów toruńskich przetrwała przyjaźń z Ewą Kalinowską, z którą siedziałam w jednej ławce w I Liceum Ogólnokształcącym. Przez lata miałam listowny kontakt z polonistką z liceum, panią Buniak, która gości na wszystkich premierach w Teatrze Muzycznym - opowiada Anna Wołek.

10-lecie Teatru Muzycznego w Toruniu: na początek "Siostry Parry"

Pierwsza premiera w Teatrze Muzycznym to "Siostry Parry". Do wyreżyserowania tego spektaklu Annie Wołek udało się namówić Piotra Szalszę. W "Siostrach Parry" zagrali aktorzy do dziś związani z Teatrem Muzycznym: Agnieszka Płoszajska, Kornelia Raniszewska, Damian Drożdż, Radosław Smużny. - Spektakl miał premierę na podeście ustawionym w Sali Złotej, na pierwszym piętrze Pałacu Dąmbskich. Potem oczywiście były kolejne premiery. Na początku cieszyliśmy się, gdy na spektaklach było 20 widzów. 50 to było wielkie szczęście. Dziś bilety na spektakle wykupywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem - opowiada dyrektor Wołek.

Teatr Muzyczny wystawia musicale, spektakle komediowe, rodzinne. Organizuje koncerty jazzowe czy piosenki aktorskiej. Teatr nie ma stałego zespołu aktorskiego. Do poszczególnych spektakli organizuje castingi. Jest jednak grono aktorów stale z teatrem współpracujących. Pojawiły się też na jego scenie gwiazdy: Edyta Olszówka, Maria Seweryn, Piotr Polk, Mirosław Zbrojewicz, Rafał Szatan. Przez 10 lat teatr wyrobił swoją markę. Jest rozpoznawalny w Polsce. Efektem jest duże zainteresowanie występami w jego spektaklach.

W 2017 roku Teatr Muzyczny musiał poszukać sobie tymczasowych scen. Rozpoczął się wówczas wielki remont Pałacu Dąmbskich. Do przełomu lat 2019/2020 spektakle były grane w siedzibie fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim, w auli UMK, w sali Towarzystwa Naukowego, w sali na Jordankach. Na Jordankach nadal jest wystawiane przedstawienie "Pan Kleks. Powrót". To duże przedsięwzięcie, na niewielkiej scenie w Pałacu Dąmbskich nie da się go zagrać.

Po powrocie do siedziby przy Żeglarskiej nastał czas pandemii koronawirusa. Teatr musiał znaleźć pomysł na działalność w specyficznych warunkach. Były więc występy aktorów online. Z Telewizją Toruń przygotowano koncert "Teatr uczy nas żyć". Został nagrany i był prezentowany na jej antenie oraz w internecie. Związani z teatrem aktorzy i muzycy występowali w tym koncercie w różnych częściach budynku przy Żeglarskiej.

Pałac Dąmbskich w Toruniu: wielki remont w latach 2017-2020

Wyremontowany z wielkim udziałem funduszy unijnych Pałac Dąmbskich prezentuje się zewnątrz i wewnątrz niezwykle efektownie. Mankamentem jest jednak wolno jadąca winda. Nią do sali teatralnej na najwyższej kondygnacji docierają widzowie. Nią też transportowane są elementy scenografii. - Jeden z urzędników konserwatorskich był nieugięty i mamy windę, jaką mamy - podsumowuje Anna Wołek. Po wyjściu z windy, przed wejściem do sali teatralnej na najwyższej kondygnacji, można podziwiać piękny widok na Wisłę i Kępę Bazarową. Sala została urządzona na ostatnim piętrze Pałacu Dąmbskich i poddaszu. Jest tu nieduża scena i wspomniana widownia na 150 miejsc. Kilka foteli jest zamontowanych na samym poddaszu. Tu także znajdują się stanowiska operatorów światła i dźwięku. Na piętrze poniżej sali teatralnej jest sala prób, wykorzystywana także jako magazyn. Jeszcze niżej znajdują się garderoby.

Pierwsze piętro to Sala Złota, zwana też Wenecką, oraz biura i pomieszczenia socjalne. Na parterze, w sali z piękną antresolą, działa Biuro Obsługi Widza. Obok jest galeria, gdzie organizowane są wystawy. W piwnicy znajduje się bar i salka, gdzie grane są kameralne spektakle. Obok jest kuchnia i pralnia. Efektownie prezentuje się dziedziniec teatru. Już wkrótce powstanie tu scena letnia. Warto dodać, że w Teatrze Muzycznym na etatach zatrudnione są 22 osoby.

Teatr Muzyczny w Toruniu: 48 premier przez 10 lat

Wracając do repertuaru Teatru Muzycznego - przez 10 lat premierę miało 48 spektakli. - Wszystkie je kocham. Każdy spektakl był ważny na poszczególnych etapach działalności teatru. Może nieco bardziej ważne są dla mnie "Siostry Parry". To pierwszy spektakl, który udało się szybko zagrać, w szczególnych warunkach. Wyróżnia się też ostatnia premiera, czyli "Excentrycy" w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. Ma najliczniejszą obsadę ze wszystkich naszych spektakli. Między występującymi w nim aktorami wywiązała się szczególna więź, świetnie ze sobą współpracują, widać, że sprawia im to przyjemność - ocenia Anna Wołek.

"Excentrycy" mieli być pierwszą premierą w nowej, dużej siedzibie Teatru Muzycznego, wzniesionej w miejscu kinoteatru "Grunwald" przy ulicy Warszawskiej. Z jej budową są jednak poważne problemy, o czym na bieżąco piszemy w "Nowościach". Inwestycja jest już o kilka lat opóźniona. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< - Marzę o większej scenie dla Teatru Muzycznego i wierzę, że to marzenie uda się zrealizować. Mamy słupy i inne elementy wyposażenia "Grunwaldu", które chcemy wykorzystać w nowej siedzibie. To także rzędy krzeseł, część z nich ma nowe obicia - mówi Anna Wołek.

Na razie działalność teatru koncentruje się w siedzibie przy Żeglarskiej. To nie tylko praca nad spektaklami. Teatr Muzyczny przygotuje też coroczny Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych „PRZYGRYWKA” o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas festiwalu swoje spektakle prezentują studenci wyższych szkół artystycznych.

- Jako teatr bez stałego zespołu aktorskiego musimy z dużym wyprzedzeniem planować działalność. Już w lipcu będzie znany repertuar na rok 2025. Wiemy na przykład, że 7 listopada przyszłego roku premierę będzie miał spektakl "Wędrowiec" w reżyserii Wojciecha Malajkata, z oryginalną muzyką irlandzką. A za wsparcie przez te 10 lat musimy podziękować przede wszystkim marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu. Bez niego tego teatru by nie było - dodaje dyrektor Anna Wołek.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!