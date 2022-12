Toruń. Szpital wojewódzki zamyka SOR na trzy dni, szpital miejski protestuje

"Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu informuje, iż w dniach od 12 grudnia 2022 roku od godziny 8 do 15 grudnia 2022 roku do godziny 8, Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie zamknięty z uwagi na przenosiny do nowych obiektów. W przypadkach nagłych należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej bądź innego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" - czytamy w komunikacie dyrekcji WSZ.