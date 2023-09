Co się dzieje w remontowanych toruńskich dworcach? Co już zostało zrobione?

Trzydziestego września 1993 roku Zakłady Budownictwa Mostowego oddały do użytku wyremontowany toruński most kolejowy. 30 lat minęło, co niestety widać. Rocznicę dobrze by było uczcić kolejnym remontem, jednak przed końcem września PKP raczej się z tym nie wyrobi. Przypomnijmy, że odpowiedzialne za utrzymanie szlaków Polskie Linie Kolejowe szykują się nie tylko do remontu mostu, ale również torów między dworcami Głównym i Wschodnim, przebudowy peronów na dworcach Wschodnim i Miejskim, a także budowy drugiego toru w Bramie Kolejowej. Dokumentacja projektowa już jest, ale jeszcze nie ma funduszy.