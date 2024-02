Toruń. Tajemnica zniknięcia 280 stelaży do śmietników. Głos zabiera prezes MPO. Nowe fakty Małgorzata Oberlan

Zagadki kryminalnej ciąg dalszy. Skoro, jak twierdzi prokuratura, nie ma dowodów, by doszło do kradzieży 280 metalowych stelaży do śmietników na przystankach komunikacji miejskiej, to co się z nimi stało? "Jeśli w ogóle były" - podpowiadają mieszkańcy.