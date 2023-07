Toruń. Tak młodzi szukają pracy w wakacje. Wyprowadzają psy, pomagają w kuchni czy marketach

Na Rubinkowie w Toruniu nastolatki wyprowadzają psy

Czternastolatki z Rubinkowa, by zarobić na swoje wymarzone wakacje, postanowiły wyprowadzać czworonogi swoich sąsiadów. W ogłoszeniu, które dzieci wywiesiły na swoim osiedlu, napisały, że pracują od 8:30 do 20:30 od poniedziałku do piątku. Jest też cennik: 10 min spaceru kosztuje 7 zł, 15 min - 10 zł, 20 min - 13 zł, a 25-minutowy spacer to dla właścicieli czworonogów koszt 15 zł.