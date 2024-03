Toruń. Te 12 inwestycji zmieni lewobrzeże! Gdzie będą realizowane?

Lewobrzeżny Toruń to cztery osiedla: Podgórz, Stawki, Rudak i Czerniewice. To 1 kwietnia 1938 roku było to osobne miasto - Podgórz. Wówczas zostało przyłączone do Torunia. Pozostałością po osobnym funkcjonowaniu Torunia i Podgórza były do 1992 roku różnice w strukturze administracyjnej kościoła katolickiego. Prawobrzeżny Toruń należał do diecezji chełmińskiej, lewobrzeżny - do archidiecezji gnieźnieńskiej. Sytuacja zmieniła się 32 lata temu, gdy na mocy bulli papieża Jana Pawła II "Totus Tuus Poloniae Populus" tereny miasta na obu brzegach Wisły znalazły się w diecezji toruńskiej. Nic się jednak nie zmieniło i nie zmieni w ujęciu geografii historycznej: prawobrzeżny Toruń to część ziemi chełmińskiej, lewobrzeżny - Kujaw.