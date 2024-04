Paweł Gulewski. Ten moment już jest. Teraz uwierzmy w Toruń

Paweł Gulewski podziękował wszystkim swoim wyborcom, w tym takim, którzy wcześniej popierali Michała Zaleskiego. Podziękował swoim współpracownikom i kandydatom do Rady Miasta zaangażowanym w kampanię wyborczą.

- Toruń to miasto aniołów, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach straciliśmy wiarę w to, że możemy osiągać wspólnie duże rzeczy. Uważam, że jedną z nich jest ten gigantyczny wynik, zarówno mój, co przyjmuję z wielką pokorą, jak i wynik do Rady Miasta. To jest naprawdę coś wspaniałego. My analizowaliśmy trendy i myśleliśmy o utrzymaniu 10 mandatów, z ewentualnym wskazaniem na jeszcze dwa dodatkowe, tymczasem z oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej wiemy już, że w nowej kadencji możemy liczyć na 15 mandatów. O tym nawet nie marzyliśmy. Przed nami dwa tygodnie kolejnego etapu rozmowy z mieszkańcami. Mamy strategię, badania i analizy, które wskazują, że jesteśmy blisko upragnionego sukcesu, ale ten sukces się nie zadzieje bez kolejnego zaangażowania mieszkańców i pójścia do urn. O to wszystkich będziemy prosić.